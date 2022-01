Dal Jolly al museo delle marionette, il Covid frena l'arte: sospesi gli spettacoli a teatro

Dal Teatro Jolly al Museo Pasqualino, giù il sipario, almeno per un po'. "La direzione artistica del Teatro Jolly vista la crescita esponenziale del numero dei contagi da Covid-19, sia in Sicilia che a livello nazionale, comunica che per una decina di giorni il teatro sospende la programmazione. La decisione arriva anche a seguito delle numerose telefonate degli abbonati che non avrebbero potuto assistere agli spettacoli previsti, dato il periodo di pesante recrudescenza della pandemia" si legge in una nota inviata dal teatro di via Domenico Costantino.

Stessa musica per il Museo Pasqualino. "A causa dell’aggravarsi della situazione pandemica da Covid-19, il museo delle marionette sospenderà già da oggi, venerdì 7 gennaio, la programmazione degli spettacoli quotidiani di Opera dei Pupi. Le condizioni di diffusione della pandemia degli ultimi giorni non consentono infatti di programmare questa attività con la necessaria serenità".

Una decisione sofferma, ma necessaria. "Quella di sospendere temporaneamente gli spettacoli quotidiani è una decisione sofferta ma necessaria. Considerato il momento che stiamo vivendo - commenta il direttore del Museo delle Marionette, Rosario Perricone - è richiesta a tutti una maggiore responsabilità nei comportamenti. L'augurio non può che essere quello di riprendere al più presto". Resta aperto il museo. Fino al 10 gennaio si potrà accedere con il green pass e indossando la mascherina chirurgica. Dal 10 gennaio in poi si potrà accedere solo esibendo il super green pass e indossando la mascherina chirurgica. Bambine e bambini di età inferiore ai 6 anni hanno libero accesso al Museo.