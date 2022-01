Contagi tra gli addetti ai lavori, chiude in anticipo la mostra multimediale dedicata a Van Gogh

Giù il sipario per la mostra Van Gogh Multimedia & Friends. A causa dei diversi contagi da Covid-19 che sono stati registrati tra il personale, la grande mostra sulla vita e sulle opere del pittore più amato di tutti i tempi, ideata e realizzata da Navigare srl e curata dalla professoressa Giovanna Strano, chiude anzitempo le visite al pubblico. La conclusione dell’esposizione, nel momento dell’inaugurazione, era stata fissata al 20 febbraio 2022.

Dopo lo straordinario successo delle esposizioni di Torino e poi di Parma e l’imprevisto stop dovuto alla pandemia, la mostra aveva fatto capolino a Palazzo Bonocore lo scorso settembre. In italiano e in inglese, si è trattato di una full immersion tra musica e colori, attraverso proiezioni in diversi monitor, nela vita e nelle opere del maestro, con la visione in video di molti dipinti e disegni realizzati nel corso della sua esistenza, completata con informazioni sempre in italiano e inglese, dei periodi artistici vissuti da Van Gogh negli ultimi 10 anni della sua vita. Un percorso che, tra schermi e totem, ha consentito di approfondire la straordinaria attività creativa di quello che è universalmente riconosciuto come il maggiore artista di tutti i tempi.