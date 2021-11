Giornate Fai per le scuole, San Giovanni degli Eremiti tra i beni aperti

Da domani al 27 novembre la Chiesa e il Chiostro di San Giovanni degli Eremiti, patrimonio Unesco dal 2015, rientreranno tra i beni aperti alla decima edizione delle Giornate Fai riservate alle scuole. La Soprintendenza per i Beni culturali, infatti, ha accolto e condiviso la proposta della delegazione Fai di Palermo.

I monumenti potranno essere visitati grazie agli apprendisti Ciceroni del liceo scientifico Ernesto Basile e dell’istituto magistrale Finocchiaro Aprile, appositamente formati dai volontari del Fondo ambiente italiano che operano in un dialogo continuo con i docenti. L’evento, che si inserisce nel programma di visite speciali riservate agli iscritti Fai con possibilità di iscriversi in loco, si presenta come un’esperienza formativa unica e originale ma anche come un’occasione per i ragazzi di valorizzare il proprio territorio e di scoprire il valore della multiculturalità e delle forti relazioni che questa può creare.

“Bisogna educare alla cultura e alla bellezza ma anche al rispetto del nostro patrimonio – dichiara l’assessore regionale dei Beni culturali Alberto Samonà - e questa è una funzione che le scuole sanno sempre più e meglio declinare grazie anche all’azione di sensibilizzazione e formazione svolte da organismi che hanno come obiettivo la promozione del nostro patrimonio culturale. La presenza, durante le giornate promosse dal Fai, di scolaresche che - conclude - vengono da tutta la provincia è un importante momento di confronto e crescita per le giovani generazioni”.