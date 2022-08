Cefalù, si inaugura la IX edizione del Simposio d'arte e Laboratorio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ancora una volta Cefalù dà il benvenuto alla bellezza. Una bellezza fatta di arte, in tutte le sue forme. Si inaugura oggi, venerdì 26 agosto, la nona edizione del Simposio d’arte e laboratatorio ‘Cefalù Città degli artisti’. Il borgo siciliano si animerà fino al 4 settembre con mostre, performance in strada e laboratori, protagonista sarà la cultura con i suoi mille colori e sfumature. L’appuntamento per l’apertura del Simposio è alle 18:00 presso la Corte delle Stelle nel corso cittadino, mentre da domenica 28 sarà visitabile anche la collettiva che ospita le opere degli artisti del Simposio 2022.

Si tratta di una mostra a ingresso gratuito (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21) presso l’Ottagono di Santa Caterina, di fronte al Duomo. Anche quest’anno, alla guida della manifestazione vi è Roberto Giacchino, scultore nonché presidente dell’associazione Cefalù Città degli artisti, affiancato nella direzione artistica dalla professoressa Rosalba Gallà. Con il patrocinio del Comune di Cefalù, il centro storico diventa una sorta di museo-laboratorio a cielo aperto dove potersi intrattenere con gli artisti, ammirare il loro lavoro e perché no…soddisfare qualche piccola curiosità.

Quest’anno, sono coinvolti anche alcuni bambini che avranno modo di raccontare il mondo visto con i loro occhi proprio attraverso il talento creativo di ciascuno. Pittura, fotografia, scultura, pirografia, artigianato e molto altro, un successo destinato a ripetersi per la nona volta grazie alla capacità di attrarre un pubblico eterogeneo e veicolando, soprattutto, un messaggio importante. Che l’arte è per tutti.