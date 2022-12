Cefalù, sbandieratori e musici per il compleanno di re Ruggero II

Giovedì 22 dicembre Cefalù torna indietro nel tempo grazie ad una manifestazione nel giorno in cui Re Ruggero II “festeggia” il suo compleanno. La figura portante della storia cittadina è infatti nata il 22 dicembre del 1095 a Mileto, dall’unione fra Ruggero I d’Altavilla e Adelasia del Vasto. La data diventa oggi occasione per una kermesse, inserita all’interno del calendario natalizio, in cui musici e i famosi sbandieratori del Magistrato dei Quartieri di Piazza Armerina, porteranno tra le vie del centro storico un’atmosfera di festa medievale. Il corteo inizierà alle ore 17.30 dalla villa comunale e si concluderà in piazza Duomo.