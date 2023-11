Pagine di storia dentro il maniero, al Castello di Caccamo presentato un libro sulla Seconda guerra mondiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pagine di storia dentro il maniero, al castello di Caccamo presentato il libro “1943: La Reconquista dell’Europa – Dalla conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”. Nella storica sede della Sala Prades del Castello Medievale di Caccamo, si è svolta nel pomeriggio del 17 novembre, la presentazione del libro del Dott. Alfonso Lo Cascio “1943 : La Reconquista dell’Europa – Dalla conferenza di Casablanca allo sbarco in Sicilia”.

L’evento culturale è stato organizzato nonché promosso dalla Società Italiana per la Protezione dei Beni Culturali Sezione Regionale della Sicilia presieduta da Alejandro Zoida, in sinergia con l’Associazione Bcsicilia presieduta dallo stesso Lo Cascio e con il patrocinio del Comune di Caccamo. Dopo i saluti iniziale del Presidente di Sipbc Sicilia Alejandro Zoida, il giornalista Pino Grasso ha introdotto l’incontro, con uno stupendo discorso iniziale e moderato l’evento. Ha relazionato lo scrittore Prof. Tommaso Romano, il quale ha illustrato il lavoro svolto di Lo Cascio, che ha avuto il merito di attingerlo alle fonti, documentandolo con un ampia bibliografia.

In tale occasione è stata sottolineata l’importanza dello svolgimento di eventi culturali nel territorio caccamese, in particolare con il coinvolgimento e la presenza della fascia giovanile. Importante è stata la presenza del pubblico in sala, in particolare dell’Olp Giovanna Murena e degli Operatori Volontari del Servizio Civile Universale impiegati in progetti presso l’ente Comune di Caccamo, i quali hanno mostrato spiccato interesse per l’evento e per gli argomenti affrontati. Zoida inoltre Delegato Regionale degli operatori volontari del Scu, ha portato anche i saluti della Rappresentanza regionale degli Op del Scu