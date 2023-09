Castelbuono, via alla “Castelliana”: un omaggio allo scrittore Antonio Castelli a cent'anni dalla nascita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A cura dell’Associazione culturale Castelli-Di Pace Il 14 settembre 2023 ricorre il centenario della nascita di Antonio Castelli. Per rendere onore allo scrittore, alle opere e alla sua persona l’Associazione culturale “Castelli – Di Pace” in collaborazione con le istituzioni e le associazioni del territorio ha organizzato una serie di eventi che si svolgeranno a Castelbuono dal 9 al 30 settembre 2023: “Castelliana”. Con Castelliana si propone di compiere un percorso laterale di conoscenza dello scrittore attraverso scandagli della cultura contadina, delle radici “inestirpabili”, delle deportazioni per lavoro, dell’amicizia artistica, della sperimentazione teatrale, della cultura di cui ci siamo nutriti nel grembo della nostra terra.

La mostra “Destini incrociati” dal 9 al 23 settembre (Centro Polis), mette in evidenza il rapporto tra due arti: la scrittura e la pittura che si incarna nell’amicizia tra Antonio Castelli e Bruno Caruso. L’incontro con Dario Oliveri e Giuditta Perriera il 12 settembre (Museo Minà Palumbo): “Sentieri interrotti” riporta all’attenzione “La condizione accordale. Monomelomimodramma di uomini e cose” , cioè il tentativo di un nuovo rapporto tra scrittura, musica, recitazione, messa in scena, capace di rappresentare le lacerazioni prodotte dall’emigrazione in uno con l’impoverimento umano, sociale e culturale. Con le Lettere di deportati della terra , attraverso la lettura e interpretazione teatrale di “… con le lacrime agli occhi e la mano tremando” , in scena il 23 settembre (Biblioteca comunale A. Castelli) per SpazioScena, intendono rappresentare il vissuto dell’emigrazione. La conversazione con Ignazio Buttitta, Gioacchino Canizzaro, Marco Carapezza e Rosario Schicchi il 17 settembre (Museo Minà Palumbo, sala Morici) sul tema: La cultura contadina in Francesco Minà Palumbo e Antonio Castelli, vuole essere un avvicinamento alle radici della civiltà contadina da due prospettive apparentemente diverse.

La “Castelliana” si conclude con la presentazione di due libri che a vario titolo percorrono temi cari ad Antonio Castelli. Il 24 settembre (Biblioteca comunale A. Castelli) : Non ho la forza di correre e due altre storie di ordinaria infelicità di Gianfranco Perriera e Ogni guerra è nebbia di Nicolò D’Alessandro. Le manifestazioni si concludono il 30 settembre (Biblioteca comunale A. Castelli) con la presentazione dell’antologia Tessere di luce. Letture siciliane dal duecento a oggi, curato da Antonella Chinnici, Alessandra Colonna Romano e Daniela Musumeci. Il volume contiene un testo di Antonio Castelli e vuole essere l’occasione per delinearne il posto nella letteratura siciliana e italiana. L’Associazione culturale “Castelli-Di Pace” è stata fondata il 31 agosto del 2016 ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle opere dello scrittore Antonio Castelli. Nello stesso anno la moglie Liana Di Pace dona la casa natale dello scrittore al Comune di Castelbuono per finalità culturali a ricordo dello scrittore. Per info: associazione.castellidipace@gmail.com

Chi era Antonio Castelli

Ma chi era Antonio Castelli? Antonio Castelli nasce a Castelbuono il 14 settembre del 1923. Conseguita la licenza liceale presso il Liceo Classico “Mandralisca” di Cefalù, si laurea in legge nel 1945. Dopo aver collaborato, tra il 1954 e il 1958, con il «Mondo» di Pannunzio e con il «Caffè» di Vicari, lo scrittore pubblica nel 1962 il volume Gli ombelichi tenui nella collana «Narratori» della Lerici, diretta da Romano Bilenchi e Mario Luzi; nel 1967, per i tipi della Vallecchi, con il sostegno di Geno Pampaloni, vede la luce Entromondo, dove si legge nel risvolto di copertina: “la grande tradizione siciliana che si richiama al verismo epico di Giovanni Verga è bruciata in questo libro con la rapidità di un corto circuito. Antonio Castelli, siciliano toccato da una follia verbale parodistica e demistificante, parte da una realtà provinciale per giungere, a furia di semplificazione e sviamenti di significato, a un sistema metaforico che esclude ogni richiamo al momento naturalistico dell’esistenza e ai dati tangibili della vita e della società… Lo stile, per Castelli, è per tanta parte un problema di manutenzione del vocabolario”.

Negli anni successivi continua a collaborare con diversi periodici e quotidiani, con la RAI, porta avanti le sue passioni musicali, i contatti con i compositori Luigi Dallapiccola, Ildebrando Pizzetti,con il direttore d’orchestra Gianandrea Gavazzeni. Nel 1969 con il maestro Riccardo Malipiero elabora il progetto de La condizione accordale. Monomelomimodramma di uomini e cose. Il lavoro avrebbe dovuto inaugurare nel 1970 il Teatro Bellini di Palermo, ma, come è noto, sarebbero passati oltre trent’anni prima della sua riapertura. Temi fondamentali della sua opera rimangono i linguaggi della cultura contadina, la perdita delle radici. Fu un antesignano delle battaglie per la tutela dell’ambiente naturale e urbano. Nel 1985 il suo grande amico, Leonardo Sciascia, cura la pubblicazione nella collana «La memoria» di Passi a piedi passi a memoria fusione dei primi due libri. Aveva scritto Sciascia in Morte dell’inquisitore: “E mi hanno accompagnato in questo lavoro, così come certi temi musicali per ore o giornate intere a volte ci accompagnano, certe notazioni (di natura musicale appunto) del mio amico Antonio Castelli: quelle che nel finissimo libro Gli ombelichi tenui dicono delle nostre radici (sue come mie), del nostro respiro, della nostra misura umana nel paese in cui siamo nati".

Castelli muore nel 1988 a Palermo. Nel 2008, a cura di Giuseppe Saja, è stata pubblicata dalla casa editrice Salvatore Sciascia l’intera produzione narrativa dello scrittore: Opere (testi editi, inediti e dispersi). Nel 2019 la Biblioteca Comunale di Castelbuono viene intitolata allo scrittore. Nello stesso anno l’associazione “Castelli Di Pace”, intestata allo scrittore e alla moglie Liana, allestisce presso il Museo Civico di Castelbuono la mostra "Paese come Cosmo". Antonio Castelli. Documenti e Scritture, il cui catalogo è pubblicato dall’editore Salvatore Sciascia nel 2021. L’Associazione culturale “Castelli-Di Pace” è stata fondata il 31 agosto del 2016 ed ha lo scopo di promuovere la conoscenza delle opere dello scrittore Antonio Castelli. Nello stesso anno la moglie Liana Di Pace dona la casa natale dello scrittore al Comune di Castelbuono per finalità culturali a ricordo dello scrittore.