A Capaci apre una casa-museo dedicata all'Africa: ospita la collezione dello scrittore Emanuele Cavallaro

Maschere, armi arabe ed abissine, pitture, statuette, delicati strumenti a corda e a percussione, avori finemente lavorati, statuine, rari bronzi del Benin e altre originali suppellettili saranno esposti a Capaci dove domenica inaugura la casa-museo Villa Africa. Il centro culturale di etnografia africana si trova in contrada Villaggio Sommariva, ospita oggetti collezionati dallo scrittore Emanuele Cavallaro nel corso dei suoi numerosi viaggi fatti nell'arco di 50 anni nel continente nero, e sarà gestito e curato dal figlio Manuel.

Emanuele Cavallaro ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività di africanista, fra cui il Premio per la cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana o la Medaglia d'oro dell'imperatore Hailè Selassiè, per il libro “Etiopia ieri, oggi, domani”. “Capaci - commenta il sindaco Pietro Puccio - si arricchisce di un centro culturale importantissimo che farà da ponte fra la cultura europea e quella africana. La sua presenza conferma che Capaci è un Comune che punta fortemente sull’intercultura e sull’inclusione, e noi non possiamo che esserne orgogliosi”.