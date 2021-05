Tra le eredità immateriali dell'Isola: il carretto siciliano si avvia a diventare patrimonio Unesco

L'arte del carretto siciliano verso il patrimonio Unesco. E' stata accolta la richiesta di iscrizione nel Registro delle eredità immateriali della Sicilia (Reis), formulata dal Museo regionale di Palazzo d’Aumale a Terrasini, che custodisce la collezione pubblica più importante di carretti siciliani. L'ok è arrivato nel corso della seduta della commissione di valutazione che si è tenuta lo scorso 12 maggio. "L’iscrizione al Reis - ha dichiarato l'assessore Samonà - è il giusto riconoscimento di questa icona dell’Identità siciliana, oggetto-simbolo e sintesi di saperi".

Il Registro si compone di sei libri: celebrazioni, feste e pratiche rituali; mestieri, saperi e tecniche; dialetti, parlate e gerghi; pratiche espressive e repertori orali; tesori umani viventi; spazi simbolici. "L'arte del carretto siciliano" è stata iscritta nel libro dei mestieri, saperi e tecniche.

"Per noi questa notizia, che corrisponde con la riapertura al pubblico del museo con le sue bellissime collezioni, è - ha commentato il sindaco Giosuè Maniaci - motivo di orgoglio e vanto, convinti da sempre della grande valenza artistica e culturale del museo del carretto siciliano a Terrasini. Ed è una tappa fondamentale nel cammino verso il riconoscimento come patrimonio Unesco. Pertanto vogliamo ringraziare l’assessore regionale ai beni culturali Alberto Samonà, la direzione generale del Museo d'Aumale e i funzionari regionali che si stanno occupando di questa procedura. Andiamo avanti per il nostro museo e - conclude il primo cittadino - per far conoscere a tutti nel mondo il suo tesoro!".