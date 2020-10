Bagheria si candida a Capitale italiana del Libro 2021: è derby con Palermo

Bagheria si candida a Capitale italiana del Libro 2021. Ed è già derby con Palermo. Dopo la decisione della Giunta Orlando, anche il Comune guidato da Filippo Maria Tripoli ha risposto al bando promosso dal ministero dei Beni culturali, con un progetto dal titolo emblematico: "Baharia 'a putia letteraria".

L’iniziativa promuove l’importanza della lettura, coinvolgendo anche i soggetti che aderiscono al “Patto per la lettura della città di Bagheria". Il dossier è stato inviato nei giorni scorsi. Ammonta a 500 mila euro il contributo che il ministero assegnerà quest’anno alla città che verrà designata.

L’obiettivo principale del Comune di Bagheria è quello di diffondere nell’immaginario collettivo il valore del libro, delle biblioteche e della produzione libraria italiana: l'amministrazione favorirà la presentazione di libri e parteciperà alle campagne nazionali di lettura. Si potranno inoltre organizzare incontri settimanali dedicati alle letture di poesie e di brani letterari. L’attività prevede pure l’attivazione di laboratori, in accordo con le scuole, la creazione di audiolibri e prodotti mirati a soggetti con difficoltà di lettura.

"Dopo la qualifica di "Città che legge" ottenuta - ha dichiarato l’assessore alla Cultura, Daniele Vella - l'amministrazione comunale ha ritenuto doveroso continuare a programmare, una costante e progressiva attività di promozione della lettura, anche attraverso la partecipazione a progetti come la candidatura a Capitale Italiana del libro per l’anno 2021. Abbiamo puntato su un progetto che non solo sarà il più possibile inclusivo di tutte le categorie di potenziali lettori bagheresi, ma vuole far conoscere Bagheria anche per i suoi progetti culturali".