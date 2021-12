I CalaPanama raccontano: "Dante... un viaggio senza tempo"

Il progetto, nato da un'idea dell'artista Mariella Ramondo, vede coinvolti una trentina di pittori, appartenenti all'Associazione "CalaPanama", che hanno interpretato la musicalità dei versi danteschi in libere forme d'arte mettendo in atto un'ambiziosa trasposizione pittorica dell'Opera. Con il nostro creare artistico, riferiscono i pittori, non privo di responsabilità morale e religiosa, abbiamo ripercorso le tappe del viaggio immaginario durante il quale Dante attraversa tutti gli stadi dell'umana condizione fino a raggiungere la Luce del Paradiso. Cultura e fede si intrecciano in un'opera sempre contemporanea ed universale che gli artisti hanno voluto immortalare su tre grandi tele di oltre 5 metri che rappresentano l'Inferno, il Purgatorio e il Paradiso. La mostra sarà arricchita da installazioni, nonché dalle creazioni dell'artista Bernadette Ferrari che, non discostandosi dal tema dantesco, espone pietre dipinte ispirate alla Salvezza.

All'evento inaugurale interverrà il Gruppo Corale Auser "Leonardo Sciascia" di Palermo, diretto dal Maestro Pietro Amato che si esibirà con alcuni canti che inneggiano all'Amore e alla Donna, due elementi che rappresentano il filo conduttore della Divina Commedia. Nei giorni seguenti, poeti, scrittori e performer si alterneranno con i loro interventi a tema. La mostra sarà inaugurata martedì 7 dicembre alle ore 16.30 all'interno della ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi in Via Torremuzza, uno spazio espositivo che, per la sua storia e la sua valenza culturale e religiosa, è la cornice ideale per questo importante evento celebrativo del Sommo Poeta fiorentino.