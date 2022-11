"Bronze like nuts", esposti a Bisacquino i bronzi di Salvo Vella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

In occasione del cinquantesimo anniversario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace vengono esposte alla Galleria d'arte scolastica del Di Vincenti opere uniche realizzate interamente a mano dall'artista; una rivisitazione dei bronzi di Salvo Vella Saweldart, "Bronze like nuts", già presenti in vari eventi internazionali in Sicilia ma anche a Paratissima (Torino) e alla prestigiosa Biennale di Firenze nella splendida location della Fortezza da Basso, dove le stesse opere hanno avuto dei riconoscimenti.