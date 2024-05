Il racconto Berenice di Antonino Schiera finalista al XV premio internazionale Navarro di Sambuca di Sicilia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il racconto Berenice dello scrittore palermitano Antonino Schiera edito da Fondazione Thule Cultura nel novembre 2023 è risultato finalista al XV Premio Internazionale Navarro a Sambuca di Sicilia. Il Premio indetto dal Lions Club Sambuca, dalla Fondazione Sicana, dal centro studi Andranon e dal team Sicilia my love è nato per celebrare lo scrittore Emanuele Navarro della Miraglia precursore del Verismo e del Pirandellismo e docente universitario, animatore di salotti letterari a Roma, Firenze, Milano e Parigi.

La premiazione si terrà il 24 maggio, in concomitanza con l’ottavo convegno di Studi Navarriani, a Sambuca di Belice di Sicilia. Sambuca di Sicilia grazie alle opere letterarie di Emanuele Navarro fa parte della Strada degli scrittori - che idealmente parte da Caltanissetta con Rosso di San Secondo fino a Porto Empedocle con Camilleri, intercetta Racalmuto con Sciascia, Favara con Russello, Agrigento con Pirandello, Palma di Montechiaro e Santa Margherita Belìce con Tomasi di Lampedusa. La "Strada" attraversa luoghi vissuti dai grandi autori - avendo come baricentro Agrigento e la Valle dei Templi - in un circuito turistico-culturale che induce il visitatore a intrattenersi per godere delle ricchezze artistiche, monumentali, archeologiche e naturalistiche, apprezzarne la tradizione enogastronomica.