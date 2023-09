"Bellezza Nostra": la mostra a Palazzo Pantelleria

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

A Palermo dal 9 al 17 settembre 2023 a Palazzo Pantelleria Varvaro sarà ospitata la collettiva d’arte contemporanea itinerante “Bellezza Nostra”. L’evento ideato e curato dall’artista Mario Castellese è organizzato dall’Associazione Art Emotions For Soul (Mussolente VI). Nella collettiva d’arte contemporanea “Bellezza Nostra” saranno presentate opere che si ispireranno non solo ai settori più importanti come moda, meccanica, alimentare, arredi ed editoria, ma anche a quelli del paesaggio naturalistico, monumenti, arte, musica, cinema, letteratura, teatro e a tutto ciò che esalta le tradizioni o le bellezze della Sicilia e dell’Italia intera. Affinché si possa apprezzare la bellezza dei saloni, la presentazione delle opere avverrà in un allestimento molto particolare.

Le opere realizzate da diversi artisti provenienti dall’Italia, soprattutto dalla Sicilia, con tecniche diverse formeranno un’unica grande installazione dal titolo “Tuteliamo conserviamo e facciamo conoscere le nostre bellezze”. Il vernissage della mostra che avverrà sabato 9 dalle 17,30 sarà arricchito dalla performance del danzatore Giovanni Cilluffo (Siracusa) con “Magnificenza” a cura di Kalsa Compagnia con le musiche di Piero Sciascia, costumi Emporio Cantieri e produzione Cantieri Associati. Inoltre saranno presentati alcuni vestiti della Stilista Milena Bonaccorso (Lentini) indossati dalla Cantante Valentina Coppola che canterà alcuni brani e dalle modelle Chiara Coppola, Martina Misseri e Viviana Falanga. Interverranno Giuseppe Varvaro, in qualità di proprietario che farà un breve cenno sulla storia di Palazzo Pantelleria Varvaro, e Mario Castellese, ideatore e curatore dell’evento, che presenterà gli artisti. “Bellezza Nostra” non è solo arte figurativa con le opere degli artisti. Oltre alla moda con gli abiti di Milena Bonaccorso , la Danza di Giovanbattista Cilluffo e le canzoni di Valentina Coppola, sono stati invitati altri personaggi che hanno contribuito e stanno contribuendo, ciascuno a modo proprio, alla diffusione della bellezza e che riceveranno un attestato di riconoscimento.

Per lo Sport Totò Antibo, ex campione del mezzofondo italiano (Altofonte), per il cinema Gianfranco Cusenza - Attore (Palermo) e Mario Li Puma Cine - Teatro Grifeo (Petralia Sottana), per l’ambiente e natura il Prof. Arch. Giuseppe Castellese (Altofonte), per la cultura Marcello Dell’Oglio con la sua libreria nella portineria di casa Falcone (Palermo), per il sociale Wanda Fabbri Trapani Istituto Superiore per la Difesa delle Tradizioni Roberto G. Trapani della Petina (Palermo), la Missione di Speranza e Carità in memoria di Biagio Conte (Palermo) e la testata giornalistica di Balarm.it (Palermo).

Alla collettiva hanno aderito i seguenti artisti provenienti da diverse parti d’Italia: Maria Rita Aiena (Palermo), Laura Cappuccio (Pisciotta), Elisabetta Castello (Genova), Daniela Celi (Barcellona Pozzo di G.), Nuccia Chillemi (San Filippo del Mela), Giovanni Cilluffo (Siracusa), Lucia Clesceri (Piana Degli Albanesi), Antonino Gambino (Palermo), Susanna Gatto (Mestre), Luciana Giuriato (Abano Terme), Angela Greco (Villanova Mondovì), Giuseppe Inserra (Marianopoli), Maria Rosaria Lo Porchio (Palermo), Michelina Milella (Marsala), Roberta Mello Teggia (Biella), Alessandro Passarino (Torino), Oliva Patanella Alin (Palermo), Dario Schifaudo (Palermo), Antonio Sansone (Palermo), Luigi Sansone (Palermo), Loredana Trapani (Palermo), Stefania Turco (Caltanissetta), Antonio Zenadocchio (L’Aquila) e Sabrina ZIANI (Palermo).

Contatti: Mario Castellese, presidente associazione Artistica Art Emotions For Soul. Mussolente (VI) Italy Email mariocastellese@libero.it