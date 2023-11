L’autore palermitano Giankarim De Caro in Puglia con il suo romanzo d’esordio "Malavita"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Trasferta pugliese per Giankarim De Caro, autore di “Malavita”, “Fiori mai nati”, “Chianchieri” e “Agatina senza pensieri”, tutti editi da Navarra. Lo scrittore palermitano, nei giorni 20 e 21 novembre, terrà due incontri in provincia di Lecce, rispettivamente a Caprarica e Martano. Il primo, lunedì 20 alle 18:30 nella Sala “Antonio Verri” presso i Giardini Pubblici “Antonio Montinaro”, nell’ambito dell’iniziativa “Incontro d’autore”. Il secondo, il giorno successivo alle 10:15, all’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Salvatore Trinchese”, dove l’autore incontrerà gli studenti.

Due preziose occasioni per conoscere dal vivo uno degli scrittori più interessanti del panorama letterario nazionale contemporaneo: il suo tratto distintivo è racchiuso nel linguaggio ruvido e schietto e nella capacità di offrire al lettore personaggi ben strutturati e immagini vivide. Sia a Caprarica che a Martano, Giankarim De Caro parlerà di “Malavita”, romanzo del 2018 che ha segnato il suo esordio narrativo.

Un successo senza precedenti per un’opera prima - cinquemila copie in pochi mesi, ormai giunta alla sesta ristampa - che si è aggiudicata, nel 2019, il Premio “Mimì Marchese”. “Malavita” è una storia ambientata a Palermo che si svolge nell’arco temporale compreso tra i primi del Novecento e il secondo dopoguerra. Anni di cambiamenti storici osteggiati da una mentalità ottusa e patriarcale che non perdona gli errori delle donne, ma che rimane muta e indifferente davanti ai soprusi e alle violenze maschili.