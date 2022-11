Arte, spazio contemporaneo Agorà ospita la mostra "Altrove" dell'artista Michele Cossyro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ammirare l'estetica e la bellezza di un'opera non più soltanto attraverso una visione frontale ma piuttosto stimolando il punto d'osservazione dello spettatore attraverso il continuo movimento dello sguardo. È il fil rouge che caratterizza la collezione delle opere ‘fisarmoniche’ e ‘buchi neri’ dell’artista Michele Cossyro, che sarà possibile ammirare in occasione della mostra "Altrove', che sarà inaugurata domenica 4 dicembre, alle 18, a Palermo, in via XII Gennaio n.2, nei locali di Spazio Contemporaneo Agorà, galleria d'arte, attiva a Palermo dal 1989.

La mostra, che contiene anche alcune opere inedite di Cossyro, uno dei più importanti rappresentanti dell’arte contemporanea e del design italiano e internazionale, è stata curata da Bruno Corà. Il progetto, che prevede la presentazione anche del libro "Altrove" è stato promosso dall’artista e da Valeria Li Vigni Tusa, presidente della Fondazione Tusa, e organizzato dall’associazione Mesime che, dopo un periodo di stop forzato dovuto alla pandemia, riapre i locali per rilanciare gli eventi culturali in città. Interverranno oltre all'artista, Calogero Pumilia, Valeria Li Vigni e Nicola Navarra.