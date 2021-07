Un progetto per promuovere l'area archeologica: a Marineo al via visite guidate ed eventi

Si chiama Foresteria Archeologica, è stato ideato dall'associazione Senza Fissa Dimora e finanziato grazie ad Ancos Confartigianato. Tante le attività, per grandi e piccini, in programma: partono dal giardino del Castello Beccadelli per spostarsi poi, a fine mese, proprio all’interno del parco

Riqualificare l’area archeologica di Marineo, riconsegnarla alla città e renderla polo di attrazione per i turisti e i cittadini dei territori limitrofi. È questo l’obiettivo dell’associazione Senza Fissa Dimora che ieri ha dato il via al progetto Foresteria Archeologica, con il contributo di Ancos (l’associazione nazionale delle comunità sociali e sportive di Confartigianato), il supporto dell’assessorato regionale dei Beni culturali e dell'Identità siciliana e il Comune.

Un progetto pensato anche per i più piccoli, che vengono inseriti a pieno titolo nelle attività programmate per tutta la stagione estiva dai tre soci della giovane associazione, nata ad aprile scorso, e formata da Anna Maria Grasso, 32 anni nel ruolo di presidente, Serena Ribisi e Fabio Lima, entrambi di 34 anni. Tre under 35 con un unico comune denominatore: l’amore e la passione per i beni culturali. Un cammino culturale iniziato prima a Venezia, passando per Matera, e ancora tappa al Farm Cultural Park a Favara, e poi a Napoli e non poteva mancare il cuore pulsante in terra siciliana. “Proprio per questo nasce il nome Senza fissa dimora – dice Serena Ribisi, marinese di nascita, con tanto orgoglio ma anche con un pizzico di emozione –, siamo girovaghi e senza limiti. Ci siamo impegnati per rivalorizzare qualcosa di nostro, qualcosa che ci appartiene: la nostra area archeologica di Marineo che, purtroppo, non viene né percepita, né vissuta neppure dagli stessi cittadini del luogo. Vogliamo che diventi un bene culturale di comunità. Siamo entusiasti che il nostro progetto sia stato ben accolto dal Parco archeologico Himera, Solunto e Monte Jato e abbia trovato il finanziamento di Ancos Confartigianato”.

Le attività di Foresteria Archeologica partono dal giardino del Castello Beccadelli per spostarsi poi, a fine mese, dopo l’inaugurazione del 31 luglio dell’area archeologica Makella La Montagnola, proprio all’interno del parco. Al momento l’area dei reperti è visitabile solo da studiosi e su richiesta. Da fine mese diventerà invece un bene di fruizione pubblica. Ma le settimane di luglio, in attesa di giorno 31, saranno comunque ricche di eventi. In programma i laboratori didattici per i bambini, grazie anche all’inserimento dell’associazione nel piano scuola estate del Comune. I bimbi in età di scuola elementare, saranno coinvolti da archeologi, restauratori ed educatori. Fiore all’occhiello anche un laboratorio teatrale sulle legende dell’antichità. Le attività andranno avanti fino a settembre. In calendario anche concerti con artisti della casa discografica 800A Records, incontri a tema come quello del 24 luglio con un evento dedicato proprio alla riqualificazione dei beni culturali del territorio ed esempi di buone prassi. O ancora l’appuntamento del 7 agosto con la presentazione del libro di Alessandro Cacciato, “La sindrome del Gattopardo” e i ragazzi del Tam (Tower Art Museum di Matera).

Il progetto è stato presentato ieri alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Marineo, Francesco Ribaudo, del direttore del parco archeologico Stefano Zangara, del vice presidente nazionale di Confartigianato, Filippo Ribisi, del presidente dell’Ancos Palermo, Giusto Arnone, del segretario di Confartigianato Palermo, Giovanni Rafti e di Antonino Scarpulla, dell’associazione Marineo solidale che ospita le attività nel giardino del Castello. “L’Ancos investe con attenzione nei progetti di promozione sociale – spiega Arnone, presidente di Ancos Palermo – e abbiamo intuito da subito l’importanza di Foresteria Archeologica. Ci piace poter contribuire alla rivalorizzazione di un’area così importante e mettere il nostro nome su questo progetto di recupero, di rilancio e di coinvolgimento sociale”.

In serata, ieri, il concerto di Beercock e Aurora d'Amico, dell'etichetta 800A Records. Oggi, 4 luglio, invece, appuntamento a partire dalle 8 con lo Yoga pre-mare, con le lezioni di Natalie Vilardi in zona archeologica. Alle 11, visita guidata al museo archeologico di Marineo e nel pomeriggio, alle 17, laboratorio didattico per i bambini con l’immancabile caccia al tesoro. Alle 21,30 Claudio Calandretti in concerto.