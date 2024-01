Adesso l'aperitivo si fa anche a teatro: al Biondo arriva lo chef Francesco Piparo

Il Teatro Biondo di Palermo promuove un’iniziativa originale che unisce l’offerta di spettacolo a un momento conviviale, dove è possibile incontrarsi per rilassarsi e scambiare opinioni e impressioni tra amanti del teatro. Per sei venerdì, a partire dal 2 febbraio, prima della recita serale dello spettacolo in programma, sarà possibile partecipare a un "Aperitivo in teatro", che prevede un cooking show con lo chef Francesco Piparo, la degustazione di vini della cantina Feudo Disisa e l’ascolto di brani musicali eseguiti dagli allievi del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo.

Si comincia il 2 febbraio alle 19 prima che vada in scena "Processo Galileo" con Luca Lazzareschi. Il programma degli aperitivi proseguirà il 16 febbraio prima de La gioia di Pippo Delbono, l’8 marzo con I ragazzi irresistibili con Umberto Orsini e Franco Branciaroli, il 12 aprile con Kamikaze di Emanuele Aldrovandi e Marco Lorenzi, il 3 maggio in occasione de La ragazza sul divano con Pamela Villoresi e Valerio Binasco, il 17 maggio per Crisi di nervi di Peter Stein con Maddalena Crippa. Il biglietto unico per partecipare all’aperitivo e assistere allo spettacolo costa 25 euro.