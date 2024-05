"Berenice", l'autore del racconto Antonino Schiera incontra i lettori nella biblioteca comunale di Borgo Nuovo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Nell’ambito della XIV edizione del Maggio dei libri dal titolo “Se Leggi ti Lib(e)ri", il prossimo 7 maggio alle ore 16 nella Biblioteca Comunale di Borgo Nuovo di largo Pozzillo 7 sarà presentato al pubblico presente in sala il racconto dal titolo “Berenice” dello scrittore palermitano Antonino Schiera. L’opera è stata pubblicata nel mese di novembre del 2023 dalla Fondazione Thule Cultura e rappresenta la sesta pubblicazione di Antonino Schiera che spazia tra poesia e prosa con estrema naturalezza.

La manifestazione dal titolo "Maggio dei libri" è promossa dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura alla quale aderisce l’Ufficio Biblioteche e Spazi del Comune di Palermo e verrà realizzata dal 29 aprile al 31 maggio 2024, presso siti istituzionali dello stesso Comune di Palermo. Il Maggio dei libri, celebra l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi Il tema istituzionale di questa quattordicesima edizione è “Se leggi ti lib(e)ri” perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.