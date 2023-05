Saggista palermitana esperta di letteratura russa finalista al "Contropremio Carver"

“Da quando è iniziata la guerra in Ucraina si è diffusa, soprattutto sui social, una 'russofobia imperante' cioè un rifiuto verso tutto ciò che in qualche modo è collegato alla Russia: un sentimento di profonda ostilità nei confronti della politica che si riversa però sempre più spesso in altri ambiti, dalla cultura all’arte, della letteratura alle tradizioni russe, che invece sono patrimonio di tutti. Credo sia un grave errore:un conto è chiedere con forza la fine del conflitto ma non bisogna confondere le idee e le posizioni di un leader con quelle di tutto il suo popolo”. Antonina Nocera, insegnante e saggista palermitana, è esperta di letteratura russa e nel corso degli anni si è specializzata nell’analisi e nella critica della produzione letteraria di Fëdor Michajlovi? Dostoevskij, uno dei più grandi filosofi, romanzieri e pensatori russi di tutti i tempi.

Con il saggio “Angeli sigillati. I Bambini e la sofferenza nell’opera di F.M. Dostoevskij”, pubblicato da Franco Angeli nel 2010 e ristampato all’inizio del 2023, Nocera è l’unica siciliana finalista al “Contropremio Carver”, la cui premiazione si svolgerà a Torino il prossimo 19 maggio nell’ambito del Salone internazionale del libro. “Mi sono innamorata della scrittura e del pensiero di Dostoevskij durante i miei studi universitari – dice Nocera – inizialmente seguendo un corso monografico e poi lavorando alla mia tesi di laurea grazie alla quale ho vinto una borsa di studio e ricerca che mi ha permesso di trascorrere otto mesi a San Pietroburgo. Durante quel periodo ho potuto esaminare una grande quantità di materiale prodotto da Dostoevskij, non solo letterario, ma anche appunti, taccuini e quaderni dai quali è emerso con nettezza un tema, quello della ‘sofferenza dei bambini’, che non era ancora stato messo a fuoco in modo completo”.

Antonina Nocera gestisce il blog letterario Bibliovorax (www.bibliovorax.it), scrive sulla pagina “Cultura Italia-Russia” dedicata alla divulgazione della cultura e della letteratura russa ed è membro dell’associazione “Filosofia in movimento” con la quale nel 2020 ha curato il ciclo di seminari organizzati a ridosso del bicentenario della nascita di Dostoevskij.

“Il tema della sofferenza dei bambini, che nel mio saggio ‘Angeli sigillati’ analizzo attraverso le sue diverse sfaccettature – continua Nocera – nelle prime opere della produzione dostoevskiana è quasi sottotraccia, relegato a un ambito di critica sociale. Man mano si afferma con sempre maggiore forza e complessità fino ad arrivare, nel suo ultimo capolavoro ‘I fratelli Karamazov’, a portare il protagonista del romanzo Ivan ad affermare il suo ateismo, proprio perché non poteva accettare che un mondo creato da Dio comprendesse la ‘sofferenza inutile’dei bambini che rimane invendicata. Ecco perché, in virtù di questa contraddizione, dice al fratello Alësa "rifiuto il biglietto dell'armonia futura". La sua rivolta metafisica, cuore della teodicea dostoevskiana, rappresenta a mio parere il punto più alto del complesso rapporto tra la fede e il male”.

Nocera è già stata finalista del “Contropremio Carver” nell’edizione dello scorso anno con un altro suo libro, “Metafisica del sottosuolo – Biologia della verità fra Sciascia e Dostoevskij”, pubblicato nel 2020 dalla casa editrice Divergenze.