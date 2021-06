Ambientato a Palermo e Firenze il romanzo "La colpa e l’innocenza" dello scrittore Sergio Fanara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

E' uscito, con l’editore Scatole Parlanti del gruppo Utterson, il romanzo La colpa e l'innocenza di Sergio Fanara, scrittore palermitano che vive in provincia di Firenze. Si tratta di un romanzo dal forte impatto introspettivo ambientato a Roussillon, un piccolo villaggio francese e si sviluppa a Palermo e Firenze. La storia è narrata in prima persona da Jean, il protagonista, che cresce in una famiglia povera ma piena d'affetto. Ad aggiungersi alle cure dei genitori c'è l'enigmatica figura di Stéphane, “l'italiano”, un vicino di casa che incoraggia e sostiene la formazione culturale di Jean fino a diventarne a tutti gli effetti come un secondo padre. Jean intuisce fin da bambino che sul passato di Stéphane – il quale vive solo e non coltiva relazioni sociali - aleggiano strane ombre.

L'uomo infatti non parla mai del suo passato e quando il piccolo rinviene una lettera tra le pagine di un libro la reazione di Stéphane non fa che alimentare i sospetti sull’esistenza di un mistero. Jean si ripromette di fare luce sulle ombre del passato di Stéphane e nel corso degli anni, partendo dalla lettera, si ritroverà a indagare prima a Palermo e poi in Toscana fino a quando un incontro casuale riuscirà a far combaciare ogni tessera di un romantico e struggente puzzle. L’autore con tratto intimistico e poetico conduce il lettore nelle atmosfere degli anni ottanta e novanta di due città, Palermo e Firenze, diverse tra loro per storia e tradizioni ma legate dal filo comune del percorso narrativo e da tragiche vicende realmente accadute come le stragi di Capaci e di via dei Georgofili. Per questo, pur essendo un’opera di fantasia, La colpa e l'innocenza cita fatti e persone realmente esistite che hanno perso la vita per mano mafiosa.

L'autore

Nato a Palermo nel 1962. Dal 1987 vive e lavora in provincia di Firenze dove presta servizio nell’Arma dei Carabinieri. Ha partecipato ai movimenti giovanili antimafia sorti a Palermo nei primi anni Ottanta e contribuito, insieme a un gruppo di amici e al giornalista Riccardo Orioles, alla nascita della rivista “I Siciliani Giovani”, costola del mensile “I Siciliani” di Giuseppe Fava, giornalista e scrittore assassinato dalla mafia il 5 gennaio 1984. Un suo componimento poetico è stato inserito nell’enciclopedia di poesia contemporanea edita nel 2015 dalla Fondazione Mario Luzi. La colpa e l’innocenza è il suo romanzo d’esordio. Il libro è ordinabile in tutte le librerie e disponibile sui principali Store online. La colpa e l’innocenza, Scatole parlanti Edizioni - ISBN: 9788832813340