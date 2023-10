Pubblicato su Amazon il libro sul collaboratore di giustizia Alfredo Geraci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Pubblicato su Amazon un libro sul collaboratore di giustizia Alfredo Geraci Scritto da Maurizio Alesi “Storie maledette” (sottotitolo: Come sprecare una vita…e come ricostruirla), è il titolo del libro sulla vita del collaboratore di giustizia Alfredo Geraci, nato e cresciuto a Ballarò, ex affiliato alla famiglia di Porta Nuova.

Si tratta di un romanzo che racconta la vita di un personaggio cominciando dalla sua infanzia, difficile e burrascosa, fino all’incontro con Cosa Nostra e, dopo un tormentato travaglio, alla collaborazione con lo Stato. Il libro vuole essere un messaggio per tanti giovani affinché non seguano il suo pessimo esempio che gli ha portato soltanto disastri e tanti anni di prigione. Dopo aver sprecato la propria vita, oggi Geraci sta cercando di ricostruirla.