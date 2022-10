All'artista palermitano Marco Troia il premio Gogòl

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Ada Bronte, Ada Bucceri, Alfio Landro, Almo, Angela Vicari, Angelo Messina, Caterina Zaffora, Claudia Messina, Deborah Granata, Fabio Davì, Fabio Montalto, Francesco Musmarra, Giuseppe Maiorana Orlando, Giusi Giugno, Ketty Tamburello, Marco Troia, Marilena Pagano, Mario Pernice, Marisa Cacciola, Mary Macchi, Mauro Amato, Mauro Pecoraro, Pippo Galvagno, Pippo Spinoso, Rosa Martinelli, Rosario Calì, Sandro Di Stefano, Santo Consoli, Simona Impellizzeri, Tony Polizzi, Valeria Pagano e Veronica Bauso. Sono i nomi degli artisti che, fino al prossimo 21 ottobre, espongono le loro opere pittoriche e fotografiche a Roma, negli spazi della Galleria Arte Sempione, in corso Sempione 8.

A organizzare la mostra collettiva è “Charm of Art”, brand nato con l’obiettivo di valorizzare l’arte contemporanea e i talenti, sia emergenti che consolidati. L’inaugurazione si è tenuta sabato 15 ottobre alle 18:00, con una Galà d’Arte presentato dal palermitano Mauri Lucchese, direttore artistico delle sezioni Pittura e Scultura di “Charm of Art”. Insieme a lui, Laura Piangiamore e Alessandra Lucca, rispettivamente responsabile di “Charm Of Art” per la regione Lazio e città di Roma e direttrice artistica della sezione fotografica di “Charm Of Art”, e Mario Amastray, presidente dell’associazione “Amastray Art”.

Durante l’evento è stato inoltre consegnato il premio “Gogòl” all’artista palermitano Marco Troia. Chi volesse, può ammirare le opere da lunedì 17 a venerdì 21 ottobre dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 19:30.