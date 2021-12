Ad Alia la mostra fotografico-documentaria "Alla ricerca dell’essenzialità, cultura materiale e tradizioni popolari nella Valle del Torto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà domenica 26 dicembre 2021 alle ore 17:00, presso il Museo Archivio della Fotografia di via Santa Croce ad Alia (Palermo), l’inaugurazione della prima mostra di fotografia documentaria sulle tradizioni popolari della Valle del Torto. La Rassegna, finanziata con i proventi del “Bando Democrazia Partecipata 2021 – Comune di Alia”, curata dal dott. Enzo Di Carlo e allestita in collaborazione con il Personale dei Servizi Bibliotecari e Museali dello stesso Ente Locale, espone scatti fotografici d’epoca o contemporanei, caratterizzati da sensibilità etnografica e documentanti gli ambiti di vita delle Comunità rurali dell’entroterra palermitano.

L’apprestamento museale, rigorosamente ordinato secondo i principi cronologici della diacronia, realizza un percorso tra passato e presente che, coniugando lo sguardo antropologico con l’evoluzione dell’essere umano, si pone un duplice obiettivo: da una parte, tutelare e valorizzare il patrimonio fotografico delle medesime Cittadine Tornitensi, dall’altro acquisire quelle immagini che ritraggono le realtà sociali nelle loro trasformazioni e restituiscono una testimonianza dinamica dell’evoluzione dello sguardo immaginifico su di esse. La documentazione fotografica, donata da alcuni cittadini aliesi e non, è organizzata in cinque sezioni (Scene di vita quotidiana; Paesi e paesaggi; Ritualità religiose; Il fidanzamento e il matrimonio), che utilizzano il ciclo della vita come principio selettivo e ispiratore. L’esposizione si compone anche di utensili agricoli, strumenti per la lavorazione del ferro e vasellame da cucina, provenienti dalle collezioni antropologiche Oliveri e Di Vitale.