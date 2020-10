"Al rintoccar dei sensi assopiti" di Tregor Russo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Al Rintoccar dei Sensi Assopiti" è il titolo del secondo Libro dell'artista, compositore, musicista e scrittore Tregor Russo per la Ex Libris Editore che sarà presentato venerdì 16 ottobre alle ore 18:30 presso la Casa della Cooperazione dinanzi il porticciolo di S.Erasmo. Poesie all’equinozio d’autunno il tema dato all’evento che sarà presentato dallo scrittore Alfredo Santangelo. Questa silloge di poesie nasce dalla volontà di seguire un percorso costellato di concetti astratti codificati dal Karma dell’autore. Le poesie ed i pensieri sono l’eredità del sapere e del divenire arcaico, cioè dal momento in cui l’Uomo respira al di sopra dell’oppressione del dolore della Vita, oltre le ferite dell’Essere, perdendosi per ritrovare se stessi oltre l’Oblio.

Ascesi Mistica: dalla Genesi alla Segesi. È dall’anima della musica, dalla danza, dal canto primordiale che nasce questa raccolta di poesie: il rimedio originario da cui poi prendono origine la filosofia, la religione, la spiritualità, l’amore e la psicoanalisi anche sul fenomeno mediatico del Coronavirus che tanto sta facendo allarmare le popolazioni. Un’ultima sponda prima dell’annientamento definitivo dell’umanità volta verso l’alienazione. Tregor Russo è un artista internazionale nonché, insegnante di musica e canto, compositore, arrangiatore, cantante, poeta, scrittore, produttore musicale e polistrumentista.

Suona la chitarra elettrica 6, 7 e 8 corde, la chitarra classica, il basso 4 e 5 corde, la batteria, le percussioni e diversi strumenti etnici. L’artista ha in attivo ventitré anni di carriera artistica, con otto album pubblicati dal 1997 al 2019 con i suoi progetti solisti quali “Dionisyan”, “Gates of Eden”, “Leper Divine”, “Sortilegium” ed “Eriaminell”. Nelle sue produzioni vengono proposte idee innovative, originali e rivoluzionarie, amalgamando vari generi tra i quali metal, classica, jazz fusion, progressive rock, tradizionale mediorentale, etnica, latin e folk.