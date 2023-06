"Storie in jazz: suono tra l'indaco e il tuono", Aida Satta Flores & Peter Wegele in concerto allo Steri

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Sabato 1 luglio 2023 alle ore 21,15 allo Steri Biglietti (5 euro) acquistabili on line sul sito del Sicilia Jazz Festival o al botteghino di Palazzo Steri. Il Sicilia Jazz Festival ospita, nell’ambito del Sicilia Jazz Village, l’inedito originale concerto di Aida Satta Flores che, grazie all’incontro col maestro Peter Wegele, ha iniziato a nuotare nelle acque del jazz, scrivendo tutti i testi che, in Germania, le hanno già procurato l’appellativo di “Paola Contessa”, sia per la visionarietà descrittiva delle liriche che per certe “asperità” vocali. Il concerto è anche un omaggio, un ricordare, un abbraccio e un “dono” a Lelio Giannetto e Franco Battiato, perché come sostiene da sempre Aida “gli artisti veri non muoiono mai”.

Con la cantautrice Siciliana ci sarà l'ensemble jazz, diretto da Wegele, costituito da alcuni tra i più rappresentativi musicisti Siciliani, provenienti dalle fila della Banda di Avola e da svariate parti della nostra terra, dalla Sicilia Orientale a quella Occidentale. In questi tempi di decadenza, musicale, culturale e umanistica, il concerto diventa simbolo, attraverso i messaggi contenuti nelle canzoni, di quel colore “indaco” cui tende l’artista e cui sono chiamati a intercettare gli artisti, fiutatori di futuro, antenne dell’Eterno, fari per l’umanità, e di quel “tuono” espresso dalle sonorità jazz Tedesche-Sicule, con gli arrangiamenti musicali e la direzione affidata al M° Peter Wegele. Aida vuol ricordare, con parole e musica, l’importanza di non abbassare mai la guardia nella lotta alla decandenza umana, a tutte le mafie e, soprattutto, la necessità della ricerca e salvaguardia della propria voce interiore in un mondo che tutto omologa e confonde. Senza evoluzione umana non c’è alcun progresso. In molti testi, infatti, nati dopo il lock-down e allo scoppio della guerra Russia-Ucraina, la Satta Flores punta il dito contro i “RE” che non si vedono in giro, tra “petrolio, gas, carbone e spider-man”, sottolineando, altresì, l’importanza della cura del se stessi.

La formazione musicale: Aida Satta Flores – voce, testi e musiche; Peter Wegele – pianoforte; Julia Massaro – violino; Sergio Cali – batteria e percussioni; Dario Ammirata – basso e contrabbasso; Marco Caruso – sassofono; Fabio Tiralongo – fiati, flauto, clarinetto; Adalgisa Poidomani – clarinetto; Andrea Ardizzone – tromba; Edmondo Teodlindo Negri – chitarra.