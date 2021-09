“2020 inchieste”: è in libreria il nuovo libro di Serena Marotta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo “Ciao, Ibtisam – Il caso Ilaria Alpi”, e due romanzi: “I sensi - Uomini di un certo tipo” e “Sicile”, è in libreria un nuovo libro inchiesta di Serena Marotta, dal titolo “2020 Inchieste” (Informazione libera). Si tratta di nove casi – alcuni ancora irrisolti – tra giornalisti uccisi e stragi - che fanno parte di una brutta storia indelebile del nostro Paese. Morti che sono ancora avvolte nel mistero. L’autrice ha voluto con questo lavoro dare un contributo a non dimenticare. “Tornare indietro nel tempo, rovistare negli archivi, ascoltare sentenze, rabbrividire davanti a certe carte, ad ascoltare certe testimonianze - spiega l’autrice - è un lavoro che ti impegna, soprattutto il cuore. Con questo spirito ho voluto scrivere questo libro.

Un impegno che è dovuto alle tante persone che oggi non ci sono più. Persone che hanno lottato per avere verità e giustizia o per chi ancora lotta per i propri cari”. Così ha raccontato la storia di: - Mauro De Mauro - Peppino Impastato - La strage di Ustica - La strage di Bologna - Graziella De Palo e Italo Toni - Giancarlo Siani - Ilaria Alpi e Miran Hrovatin - Maria Grazia Cutuli - Vittorio Arrigoni L’autrice Serena Marotta, classe 1976, è una giornalista palermitana. È laureata il Giornalismo. Ha collaborato con Il Giornale di Sicilia e La Repubblica. Oggi è direttore responsabile di due testate online di Milano: “361 Daily” e “361 Magazine”.