Chiesa Avventista, per la prima volta a Palermo un culto luterano in lingua italiana

Per la prima volta dall’inizio della Riforma protestante (1517) sarà celebrato a Palermo un culto luterano in lingua italiana. Appuntamento domenica 14 novembre, alle ore 12.00, presso la Chiesa Avventista di via Gioacchino Di Marzo 25.

I Servizi Divini, che si svolgeranno ogni domenica, sempre allo stesso orario e nello stesso posto, saranno presieduti dal pastore della comunità palermitana della Chiesa protestante unita - Chiesa luterana indipendente di lingua italiana il candidato Davide Romano. Per partecipare ai culti è necessario essere in possesso del green pass. Per info: palermo@chiesaprotestanteunita.org.