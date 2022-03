Pace in Ucraina, culto ecumenico di Quaresima alla chiesa protestante di Palermo

Un culto ecumenico, in occasione della prima domenica del tempo di Quaresima, per implorare da Dio la pace in Ucraina e nel Mondo. È questa l’iniziativa della Chiesa protestante unita della città che avrà luogo domenica 6 marzo, alle ore 12, presso i locali della Chiesa avventista del settimo giorno di via Gioacchino di Marzo 25, a Palermo. Al termine della cerimonia verrà letta la “Preghiera semplice” attribuita a Francesco D’Assisi (“Oh! Signore, fa di me uno strumento della tua pace…”).