Cristina Russo con i Neosoul Combo: musica dall'animo soul al Miles Davis

Il mondo musicale di Crisina Russo è quello del soul ma è contaminato anche da diversi stili, come quelle del territorio siciliano, tra l’odore del mare e il fuoco della terra dominata dall’Etna, dalla quale proviene. Affiancata dalla sua band, i NeoSoul Combo, il disco dall’animo neo-soul, è prodotto, e arrangiato da Marco Di Dio per Roccascina Audio Produzioni.

Negli ultimi anni la band ha calcato palchi di importanti festival: live at heart (Se), (New Skool Rules (Nl); Sim Sao Paulo (Brasil), Kansai Music Conferenze (Osaka), Porretta Soul Festival, Lucca Jazz Donna, 1° Maggio Roma, "Suoni di Marca Festival" (tv) Pisa Jazz, Deejay On Stage -Radio Deejay, Catanzaro Jazz Fest, Valdarno Jazz Fest, e i migliori club in Italia (Alcazar, Bravo Caffè, Bonaventura Music Club e molti altri).