Cristina Russo e Neosoul Combo: il concerto al Miles Davis jazz club

Cristina Russo e Neosoul Combo. Dopo il successo del primo concerto al Miles ritorna Cristina Russo, una cantante soul davvero strepitosa, già lanciata da anni da diverse pubblicazioni discografiche, non nasconde però anche la sua passione per il jazz e per altre contaminazioni: Cristina Russo alla voce, Angelo Di Marco alle tastiere, Mariano Nasello al basso, Marco Di Dio alla batteria.