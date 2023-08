Crime night, caccia all'assassino: torna il gioco a squadre per aspiranti detective

AAA aspiranti detective cercasi! Nuovo appuntamento con "Crime night, caccia all'assassino", il gioco investigativo TACUS in cui l'indagine è nelle tute mani. Un'attività ludica pensata per squadre da svolgersi per le vie e i vicoli cittadini, tra enigmi, indizi e prove da superare. Testa le tue skills e, insieme al tuo team, risolvi il caso prima degli avversari. Chi riuscirà ad individuare il colpevole?



Partecipare è semplice! Sarà sufficiente:

1. Mettere insieme una squadra (da 2 a max 5 pax)

2. Scegliere il nome del proprio team investigativo

3. Contattare il 320.2267975 e attendere il messaggio con le istruzioni.



La partecipazione è valida esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi, entro le 24h precedenti, al 3804733396 o 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Crime night - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx - nome squadra"). In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.



N.B.: data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: Piazza Bologni ore 20.45