Crime night, caccia all'assassino: per Halloween edizione speciale del gioco per aspiranti detective

Durante l'annuale festa di Halloween, il corpo senza vita di una giovane universitaria riaccende la paura che il killer, che anni prima, ha sconvolto Palermo possa essere tornato... Nella notte più paurosa dell'anno, un episodio speciale di Crime night Caccia all'assassino, il gioco investigativo TACUS che trasforma i partecipanti in detective per un giorno. Tra prove da superare ed enigmi da risolvere, i partecipanti, suddivisi in squadre, si muoveranno per le strade cittadine, alla ricerca di indizi ed elementi utili al caso. Per portare a termine l'indagine con successo serviranno capacità di analisi e spirito d'osservazione. Il tempo, però, è tiranno: chi riuscirà ad individuare il colpevole prima degli avversari?



Partecipare è semplice! Sarà sufficiente: mettere insieme una squadra (max 5 pax) e scegliere il nome del proprio team investigativo. La partecipazione è valida esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente entro e non oltre 24h prima dell'evento. "Crime night: caccia all'assassino" è un format originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2017. Le storie, i testi e gli enigmi forniti durante il gioco sono proprietà intellettuale di TACUS e protetti da copyright. Tutti i diritti sono riservati. È pertanto vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti di cui sopra, ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione mediante qualunque supporto tecnologico.



N.B.: data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Raduno: piazza Borsa ore 20.45

Contributo: €5 soci Tacus - €7 non soci

Prenotazione obbligatoria.