Carnevale con delitto, crime night special edition: il live game per le strade di Palermo

Carnevale con delitto, sabato 18 febbraio, insieme a Tacus e "Crime Night. Caccia all'assassino" edizione speciale. Un delitto, dei sospettati e poche ore per risolvere il caso. Calati nei panni del detective per un giorno e, insieme alla tua squadra, muoviti per le strade cittadine alla scoperta di indizi, prove ed informazioni per individuare il colpevole prima degli avversari. Avrai bisogno di spirito d'osservazione e abilità di leggere tra le righe... nulla è come sembra! Il crimine chiama. Risponderai?

Vivi, attraverso un'esperienza ludica itinerante, inclusiva e divertente, un Carnevale fuori dagli schemi.



Partecipare è semplice! ti basterà:

1. Mettere insieme una squadra (max 5 pax)

2. Scegliere il nome del tuo team investigativo

3. Contattare i numeri 3804733396 o 3202267975 e attendere il messaggio con le istruzioni.



La partecipazione è valida esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, nome e cognome, numero di partecipanti e recapito telefonico attivo. Esempio: "Crime night - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +379 xxx xxx - nome squadra"). In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.



N.B.: L'adesione è valida solo su prenotazione. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Raduno: ore 16:30 a Piazza Castelnuovo (davanti il palchetto della musica)

Contributo: €5 soci Tacus - €7 non soci

Prenotazione obbligatoria.