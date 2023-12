Crime night, caccia all'assassino speciale Natale: il gioco itinerante in giro per la città

Il crimine non va mai in vacanza... neanche a Natale! Appuntamento venerdì 22, sabato 23, martedì 28 e mercoledì 29 dicembre 2023 con lo speciale natalizio Crime Night. Caccia all'assassino, il gioco interattivo e itinerante per gli amanti del giallo e dell'investigazione.

Tra prove da superare ed enigmi da risolvere, i partecipanti, suddivisi in squadre, si muoveranno per le strade cittadine, alla ricerca di indizi ed elementi utili alla risoluzione del caso. Per portare a termine l'indagine con successo serviranno capacità di analisi e spirito d'osservazione. Il tempo, però, è tiranno: chi riuscirà ad individuare il colpevole prima degli avversari?

Partecipare è semplice! Sarà sufficiente:

Mettere insieme una squadra (min 2 - max 5 pax) Scegliere il nome del proprio team investigativo Contattare il 380 4733369 o 320 2267975 e attendere il messaggio con le istruzioni.

Il raduno dei partecipanti è fissato in via Principe di Belmonte, nei seguenti orari:

venerdì 22 alle 21:00

sabato 23 alle 18:00 (turno pomeridiano) - 21:30 (turno serale)

giovedì 28 alle 21:00

venerdì 29 alle 18:00 (turno pomeridiano) - 21:30 (turno serale)

La partecipazione è valida esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi, entro e non oltre 24h prima dell'evento, al 380 4733369 o 320 2267975 (anche via WhatsApp, indicando titolo evento, numero partecipanti, nome della squadra, nominativo e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Crime Night Natale - 2 pax - Nuovi Sherlock - Mario Rossi - 347 xxx xxxx". Ai fini organizzativi non saranno considerati validi il "parteciperò" su Facebook né richieste di prenotazione incomplete o non confermate). Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di posticipare/annullare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.