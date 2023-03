Crime night, caccia all'assassino: torna il gioco a squadre per aspiranti investigatori

Un delitto, dei sospettati e poche ore per risolvere il caso e individuare il colpevole. Sabato 25 marzo nuovo appuntamento con il crimine e con "Crime night. Caccia all'assassino", il gioco investigativo a squadre di TACUS per aspiranti investigatori. Un'attività pensate per squadre che, come moderni Sherlock Holmes, si muoveranno per le strade cittadine per condurre la propria indagine, tra enigmi da risolvere e prove da superare. Ma attenzione a ogni dettaglio: nulla è come appare.



Chi riuscirà a risolvere il caso e individuare l'assassino prima degli avversari? Scatenate il vostro fiuto, testate le vostre doti da investigatori e divertitevi a vestire i panni dei detective per una notte.



Partecipare è semplice! Sarà sufficiente:

1. Mettere insieme una squadra (max 5 pax)

2. Scegliere il nome del proprio team investigativo

3. Contattare il numero nell'evento e attendere il messaggio con le istruzioni.



L'attività si svolge in linea con le disposizioni anti Covid-19 vigenti. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi telefonicamente anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook.



N.B.: Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: Piazza Marina ore 16