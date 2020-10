Crime night, caccia all'assassino: un pomeriggio nei panni di Sherlock Holmes

Un delitto, dei sospettati e poco tempo per risolvere il caso. Domenica 4 ottobre nuovo appuntamento con Crime night, caccia all'assassino, il gioco itinerante, ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura, per aspiranti detective, tra enigmi da risolvere e prove da superare. Un'esperienza di gioco itinerante, inclusiva e divertente per vivere Palermo in modo nuovo e originale. Calatevi nei panni dell'investigatore e mettete alla prova le vostre doti da segugio! Sarete anticonformisti alla Sherlock Holmes o meticolosi come Hercule Poiroit? Rassicuranti come Miss Marple o metodici come Nero Wolfe?

Partecipare è semplice! Bisognerà:

Mettere insieme la tua squadra (max 5 pax)

Scegliere il nome del proprio team investigativo

Contattare la segreteria e attendere il messaggio con le istruzioni

Modalità di partecipazione: in ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali anti Covid-19, l'attività si svolgerà attraverso nuove modalità di partecipazione. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente tramite prenotazione entro 48 ore dall'evento, indicando obbligatoriamente i dati personali (nome, cognome e recapito telefonico) di ogni partecipante che, in caso di necessità, saranno a disposizione delle autorità sanitarie. Ricordiamo di mantenere sempre una distanza interpersonale di 1.5 metri, di assicurarsi di avere con sé mascherina ed igienizzante a base alcolica e di restare a casa se in presenza di sintomi simil influenzali come tosse e/o raffreddore o di temperatura corporea superiore ai 37.5°. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

"Crime night: caccia all'assassino" è un format originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2017. Le storie, i testi e gli enigmi forniti durante il gioco sono proprietà intellettuale di Tacus e protetti da copyright. Tutti i diritti sono riservati. È pertanto vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti di cui sopra, ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione mediante qualunque supporto tecnologico.

L’adesione è valida solo su prenotazione. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.