AAA aspiranti detective cercasi: torna il gioco itinerante "Crime night, caccia all'assassino"

AAA aspiranti detective cercasi! Torna, con un nuovo episodio, "Crime Night. Caccia all'assassino", il gioco investigativo Tacus, interattivo e itinerante, a squadre; un'esperienza di gioco inclusiva per vivere Palermo in modo nuovo, originale e divertente.

Un delitto, dei sospettati e poco tempo per condurre l'indagine, superare prove ed enigmi e raccogliere indizi e testimonianze. Mettete alla prova intuito e spirito d'osservazione. Riuscirete a mettere insieme i pezzi del puzzle e a risolvere il caso prima degli avversari?

Partecipare è semplice! Sarà sufficiente:

Mettere insieme una squadra (min 2 - max 5 pax) Scegliere il nome del proprio team investigativo Contattare i numeri 3804733369 - 3202267975 e attendere il messaggio con le istruzioni.

La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi ai numeri 3804733369 - 3202267975 (anche via WhatsApp, indicando: titolo evento, numero partecipanti, nominativo, nome della squadra e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Crime Night - 2 pax - Mario Rossi - Detective per caso - Tel. 347 xxx xxxx". Per ragioni organizzative non saranno considerati validi il "parteciperò" su Facebook o richieste di prenotazione incomplete o non confermate).

Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.