Crime night, caccia all'assassino: nuovo appuntamento con il gioco investigativo itinerante

Un cold case, vari sospettati e poco tempo per individuare il colpevole. Venerdì 22 marzo torna, con un nuovo episodio, "Crime Night. Caccia all'assassino", il gioco investigativo interattivo e itinerante Tacus per aspiranti detective. Un'esperienza ludica per vivere e (ri)scoprire la città in modo divertente e originale.

Come Poirot 2.0 i partecipanti, divisi in squadre, avranno il compito di portare a termine l'indagine muovendosi per le strade di Palermo, alla ricerca di prove, indizi e testimonianze. Ma nulla è come appare e il tempo è avaro. Chi riuscirà a risolvere il caso prima degli avversari?

Partecipare è semplice. Basterà:

Mettere insieme una squadra (composta da un minimo di 2 ad un massimo di 5 pax) e darle un nome Inviare richiesta di prenotazione 24h prima dell'evento al 3804733369 o 3202267975 e attendere il messaggio con le istruzioni

La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi ai numeri 3804733369 o 3202267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo, nome della squadra e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Crime Night - 3 pax - Mario Rossi - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate non saranno tenute in considerazione.

Data, luogo e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di posticipare/annullare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.