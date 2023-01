Crime night, caccia all'assassino: torna il gioco a squadre per aspiranti detective

Nuovo appuntamento, sabato 21 gennaio con "Crime night. Caccia all'assassino", il gioco investigativo a squadre Tacus. Vesti i panni del detective per un giorno, l'indagine è nelle tue mani: supera le prove, risolvi gli enigmi ed ottieni indizi e testimonianze; tutto ti sarà utile per scoprire chi è l'assassino. Ma attenzione: il tempo è avaro! Riuscirai a risolvere il caso prima dei tuoi avversari?

Partecipare è semplice:

1. metti insieme la tua squadra (min 2 - max 5 giocatori)

2. scatena la fantasia e dai un nome al tuo team

3. contatta il 3804733369 o il 320.2267975 , invia richiesta di prenotazione (Esempio: "Crime Night - Mario Rossi - 2 pax - Tel. +349 xxx xxx" ) e attendi il messaggio con le istruzioni.



La partecipazione è valida su prenotazione obbligatoria (anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook).



N.B.: Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.



Raduno: Piazza Cassa di Risparmio (Piazza Borsa) ore 17.45

Contributo: €5 soci TACUS - €7 non soci