Crime night, caccia all'assassino: tornano i giochi investigativi e itineranti su strada

Un delitto irrisolto, tanti sospettati e poco tempo a disposizione per scovare e catturare il colpevole. Dopo il successo delle scorse edizioni, ritornano su strada i casi di "Crime night". Caccia all'assassino, il gioco itinerante, ideato e proposto da Tacus Arte Integrazione Cultura, per aspiranti investigatori. Un'esperienza di gioco inclusiva e divertente per vivere Palermo in modo nuovo ed originale. Appuntamento sabato 19 giugno 2021.

Come dei moderni Sherlock Holmes i giocatori, suddivisi in squadre, si muoveranno per le strade del centro storico alla ricerca di indizi e testimonianze, tra enigmi da risolvere e prove da superare. Avete il fiuto da veri detective? Testate le vostre skills, mettete insieme i pezzi del puzzle e scovate l'assassino prima degli avversari. Ma attenzione ad ogni dettaglio: nulla è come appare.

Per partecipare è sufficiente:

Mettere insieme una squadra (max 5 pax) Scegliere il nome del team investigativo Attendere il messaggio con le istruzioni.

L'attività si svolgerà in linea con le disposizioni vigenti anticovid-19. Il gruppo sarà contingentato e sarà possibile aderirvi esclusivamente tramite prenotazione, indicando i dati personali di ogni partecipante. In caso di disdetta contattare la segreteria entro 24h dall'evento al fine di consentire la partecipazione ad altri utenti.

Si tratta di un format originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2017. Le storie, i testi e gli enigmi forniti durante il gioco sono proprietà intellettuale di Tacus e protetti da copyright. Tutti i diritti sono riservati. È pertanto vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti di cui sopra, ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione mediante qualunque supporto tecnologico.

L’adesione è valida solo su prenotazione. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...