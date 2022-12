Crime night, caccia all'assassino speciale Natale: gioco a squadre per aspiranti detective

Il crimine non va mai in vacanza... nemmeno a Natale. Tra giochi di luce, alberi addobbati e scintillanti pacchetti colorati un omicidio a sangue freddo sconvolge il clima gioioso delle feste... Domenica 18 dicembre torna, con lo speciale natalizio, Crime Night. Caccia all'assassino, il gioco investigativo Tacus che trasforma i partecipanti in detective per un giorno.

Come moderni Sherlock Holmes, i giocatori, suddivisi in squadre, si muoveranno alla ricerca di indizi e testimonianze per i vicoli e le vie della città, recuperando informazioni, indizi e testimonianze a cui potranno aver accesso solo dopo aver superato prove ed enigmi. Per portare a termine l'indagine con successo serviranno capacità di analisi e spirito d'osservazione. Il tempo, però, è tiranno: chi riuscirà ad individuare il colpevole e chiudere il caso prima degli avversari?

Partecipare è semplice! Sarà sufficiente:

1. Mettere insieme una squadra (max 5 pax)

2. Scegliere il nome del proprio team investigativo

3. Indicare numero partecipanti e nominativi e attendere il messaggio con le istruzioni.

La partecipazione è valida esclusivamente previa prenotazione da effettuarsi anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook. L'adesione è valida solo su prenotazione. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.