Crime night, caccia all'assassino speciale Natale: il gioco a squadre per aspiranti detective

Un delitto, dei sospettati e poche ore per risolvere il caso e individuare il colpevole. Venerdì 13 gennaio torna "Crime Night. Caccia all'assassino", il gioco investigativo Tacus per aspiranti detective. Un'attività pensate per squadre che, come moderni Sherlock Holmes, si muoveranno per le strade cittadine per condurre la propria indagine, tra enigmi da risolvere e prove da superare. Ma attenzione ad ogni dettaglio: nulla è come appare! Serviranno fiuto e intuito per risolvere il caso ed individuare l'assassino prima degli avversari.

Partecipare è semplice! Sarà sufficiente:

1. Mettere insieme una squadra (max 5 pax)

2. Scegliere il nome del proprio team investigativo

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20.45 presso Piazza cassa di Risparmio (Piazza Borsa). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 5 euro soci Tacus, 7 euro non soci. La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi anche via WhatsApp. Ai fini organizzativi non sarà considerato valido il "parteciperò" su Facebook. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.