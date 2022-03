Crime night, caccia all'assassino: torna il gioco investigativo itinerante

Un nuovo delitto, un nuovo caso da risolvere. Sabato 12 marzo torna "Crime night: caccia all'assassino", il gioco investigativo itinerante ideato e proposto da Tacus per aspiranti investigatori.

Come moderni detective, i partecipanti, suddivisi in squadre, si muoveranno alla ricerca di indizi e testimonianze per i vicoli e le vie della città, recuperando informazioni utili al caso, cui potranno aver accesso solo dopo aver superato alcune prove. Obiettivo del gioco è individuare l'assassino prima degli avversari indicando dinamica e movente. Tutto ciò che occorre è il giusto spirito di analisi e osservazione. Conducete la vostra indagine e mettete insieme i pezzi del puzzle. Riuscirete ad individuare il colpevole e chiudere il caso prima degli avversari? Un'esperienza di gioco itinerante, inclusiva e divertente per vivere Palermo in modo nuovo e originale.

Partecipare è semplice! Sarà sufficiente:

Mettere insieme una squadra (max 5 pax) Scegliere il nome del proprio team investigativo Contattare il numero e attendere il messaggio con le istruzioni.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 16:00 a Piazza San Domenico. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 5 euro soci Tacus, 7 euro non soci. L'attività si svolge in linea con le disposizioni anticovid-19 vigenti. La partecipazione è valida esclusivamente previa prenotazione.

"Crime Night: caccia all'assassino" è un format originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2017. Le storie, i testi e gli enigmi forniti durante il gioco sono proprietà intellettuale di Tacus e protetti da copyright. Tutti i diritti sono riservati. È pertanto vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti di cui sopra, ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione mediante qualunque supporto tecnologico. L'adesione è valida solo su prenotazione. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie o imprevisti lo staff si riserva di annullare/posticipare l'evento. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.