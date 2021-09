Crime night, caccia all'assassino: gioco investigativo a squadre in giro per la città

5 euro soci Tacus | 7 euro non soci

AAA aspiranti detective cercasi! Sabato 11 settembre torna, con un nuovo episodio, "Crime night, caccia all'assassino", il gioco investigativo a squadre Tacus per le vie e i vicoli cittadini; un'esperienza di gioco inclusiva e divertente per vivere Palermo in modo nuovo e originale.

Una vittima, vari sospettati e poco tempo per svolgere l'indagine tra prove ed enigmi da superare. Mettete alla prova fiuto, intuito e spirito d'osservazione. Riuscirete a mettere insieme i pezzi del puzzle e a risolvere il caso prima degli avversari? Partecipare è semplice:

Mettete insieme una squadra (min 2 - max 5 pax) Scegliete il nome del vostro team Contattate Tacus e attendete il messaggio con le istruzioni

L’adesione all'attività è valida solo su prenotazione. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.

