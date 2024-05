Crime night, caccia all'assassino: torna il gioco per aspiranti detective

"Più banale e comune è un delitto, più difficile è venirne a capo", Arthur Conan Doyle. Nuovo appuntamento, venerdì 7 giugno, con i casi di "Crime Night. Caccia all'assassino", il gioco investigativo a squadre TACUS per gli amanti del giallo. Immagina di vestire i panni del detective per una sera e di essere chiamato a venire a capo di un caso di omicidio. Per portare a termine l'indagine, avrai bisogno di un team con cui andare a caccia di indizi, prove e testimonianze e mettere insieme i pezzi del puzzle. Ma ricorda: il tempo a disposizione è poco e ciascuno dei personaggi coinvolti nasconde dei segreti. Riuscirai a portare a termine la tua missione prima dello scadere del tempo e a battere i tuoi avversari? Immergiti in un' esperienza ludica interattiva che ti permetterà di esplorare la città sotto una luce nuova, in modo divertente e originale.

Partecipare è semplice. Basterà:

1. Mettere insieme una squadra (composta da un minimo di 2 a un massimo di 5 pax) e darle un nome;

2. Scegliere un recapito telefonico di riferimento provvisto di connessione internet e applicazione messaggistica WhatsApp;

3. Inviare richiesta di prenotazione 24h prima dell'evento al 380 4733369 o 320 2267975 e attendere il messaggio con le istruzioni



La partecipazione è valida previa prenotazione da effettuarsi ai numeri 380 4733369 o 320 2267975 (anche via WhatsApp indicando titolo evento, numero partecipanti, nominativo, nome della squadra e recapito telefonico di riferimento. Esempio: "Crime Night - 2 pax - Mario Rossi - Investigatori per caso - Tel. 347 xxx xxxx"). Per ragioni organizzative, non faranno fede richieste di informazioni/prenotazione incomplete o non confermate.



N.B.: l'attività sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 3 squadre. Data, luogo e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di modificare/annullare l'evento dando comunicazione tempestiva ai partecipanti.



Raduno: ore 20.45 Piazza Marina

Durata: 3h circa

Contributo: €7 pax - €5 ridotto soci Tacus.