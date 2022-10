Credere, le opere dell'artista ucraina Odarka Pisna in mostra alla Chiesa di San Francesco Saverio

Credere, virity, believe. E' il titolo della mostra di Odarka Pisna che si inaugurerà il 30 ottobre alle 17,30 e sarà visibile fino al 4 dicembre alla Chiesa di San Francesco Saverio.

Nata il 24 marzo 1990 in Ucraina. Laureata presso la Kyiv National Shevchenko University, Istituto di filologia, facoltà di lingua, letteratura e inglese ucraine. Si è diplomata presso l'Accademia statale delle arti di Tbilisi. Mamma di una figlia di 9 anni, Zlata, è pittrice, ha fondato la tecnica musiva dei minerali naturali preziosi e semipreziosi su tela, Ha realizzato diverse pitture a olio e installazioni moderne. In questi anni ha partecipato a 150 mostre, in Italia, Spagna, Austria, Francia, Repubblica Ceca, Ucraina, Georgia. Nel 2019 ha rappresentato l'Ucraina nel padiglione nazionale alla 58a Biennale di Venezia; è diventata consigliere del sindaco della città di Uman per questioni di cultura e arte.

Ha anche ricevuto il titolo di Donna dell'anno nella nomination "Woman-Diplomat of the People". Nell’agosto 2019 ha ricevuto il premio dal Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina per lo sviluppo della cultura ucraina.