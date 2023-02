Creazioni d'artigianato made in Sicily: la fiera alla Galleria delle Vittorie

“La Sicilia... in centro. Arte e artigianato” è il titolo dell’iniziativa che si svolgerà sabato 25 febbraio alla Galleria delle Vittorie dove si potranno ammirare opere uniche e in stile rigorosamente siciliano, frutto del talento di artigiani, artisti e hobbisti dell’associazione culturale “Colori Siciliani Arte Intercultura Eventi”.

Una realtà nata con lo scopo di tramandare nel tempo le tradizioni popolari siciliane, promuovendo la cultura, l'arte, l'artigianato siciliano e l’Intercultura. "Sarà un piacere per noi dare modo a chi verrà in Galleria di ammirare le creazioni artigianali che caratterizzeranno l’evento e che portano il brand “Sizilja” - spiega Loredana Greco, presidente dell’associazione –. Si tratta di pezzi unici che arrivano da ogni parte della Sicilia, oggetti che non si troveranno in altre occasioni perché selezionate per questo specifico evento. Siamo già stati alla Galleria delle Vittorie ed è un piacere, ma anche un onore, tornare in questo spazio del centro storico palermitano". L’ingresso all’evento, in programma dalle 11 all’una, sarà gratuito.