Il fine settimana a Villa Filippina tra creatività e mostre: laboratori e area gonfiabile

Mercato del contadino, mostra artigianale e laboratori creativi per bambini: il fine settimana a Villa Filippina, in piazza San Francesco Di Paola 18 è denso di appuntamenti. Oltre al consueto mercato del contadino sabato 13 maggio sotto le arcate adiacenti al bar Monsù si svolgerà una mostra di artigianato organizzata da Creart eventi aps, con l’instancabile Cinzia Macaluso, che proseguirà anche nella giornata di domenica. Inoltre domenica a partire dalle ore 11 si terrà un laboratorio di inglese per bambini.

“Creeremo un libro dedicato allo spazio con materiali di riciclo” spiega la “creativa” Angela Di Blasi dell’associazione CuciArte, mentre a curare la parte didattica dell’attività sarà Marilù Perricone. Inoltre come sempre saranno disponibili la casa delle farfalle (che il fine settimana è fruibile con orario continuato 9/18) e l’area gonfiabili per i bambini. Venerdì e sabato sarà attivo all’interno di Villa Filippina il bar Monsù che in vece sarà chiuso al pubblico domenica a causa di eventi privati.