Creatività e crescita personale: "Focus and live" alla casa del volontariato di Bagheria

È stato presentato alla Casa del Volontariato di Bagheria (via Cherubini 10) il nuovo programma di attività dell’associazione culturale e del benessere psicofisico “Focus and Live” presieduto da Rosa Di Bella in qualità di presidente e da Marika Rubino, già organizzatrice di eventi, entrata nel direttivo di “Focus and Live” in qualità di coordinatrice e progettazioni di eventi.

Creatività e crescita personale è il fil rouge che collega le attività che partiranno dopo Pasqua nei giorni di martedì e sabato. Nella stessa giornata del martedì si può accedere gratuitamente ad uno sportello sul PNL (Programmazione Neuro Linguistica) “Pnl e Alchimia” per conoscere i percorsi del benessere psicofisico guidati dalla naturopata Rosa Di Bella e ad uno sportello di counseling cristiano sulla riscoperta di sé e dei valori cristiani condotto da Marika Rubino.

In programma ci saranno dei percorsi creativi per bambini, giovani e adulti e la possibilità di accedere alle iniziative di “Focus and Live”, come la partecipazione ad eventi e fiere estive, Carnevale, Pasqua e Natale organizzati dall’associazione e la possibilità di organizzare un evento avvalendosi delle professionalità dell’associazione pagando una quota annuale come associati.